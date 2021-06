Evangelischer Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel tagt : Sieben Pfarrstellen fallen weg

Bad Godesberg Der Evangelische Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel steht vor einschneidenden Kürzungen. Bis 2030 geht die Zahl der Stellen von 21,5 auf 14,17 zurück. Die Synode lehnt es ab, einen hauptamtlichen Superintendenten einzuführen.

Zwei Wochen nach der Synode der Nachbarn in Bonn standen am Samstag die ebenfalls digitalen Verhandlungen des Evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel ganz im Zeichen der Neuausrichtung. „Wir machen uns gemeinsam und mit einer gewissen Fröhlichkeit auf den Weg, auch wenn es uns nicht leicht fallen wird, Vertrautes aufzugeben“, gab Mathias Mölleken zu Beginn als Motto aus. Er ist Superintendent für die rund 51 000 Protestanten von Bad Godesberg bis Münstereifel und Weilerswist.

Von der Landeskirche vorgegeben, müssen auch die 13 Gemeinden seines Kirchenkreises bis 2030 ihre bislang 21,5 Pfarrstellen auf nur noch 14,17 kürzen. Dazu kämen rechnerisch 8,6 Pfarrstellen in Schulen, Krankenhäusern und Gefängnissen. „Wir werden neue Optionen ins Feld führen müssen“, kommentierte Mölleken die auf Grund von ernüchternden Mitgliederprognosen landeskirchlich beschlossenen Reduzierungen. „Wir werden auch über Kirchenkreisgrenzen flexibler nachdenken müssen“, folgerte er. Den Mut, eine perspektivisch weitere Zusammenarbeit der derzeit drei Bonner und regionaler Kirchenkreise zu suchen, hatte in seinem Grußwort auch Bonns Superintendent Dietmar Pistorius gemacht. Aber Pistorius sagte in Bezug auf Kardinal Reinhard Marx` Aufsehen erregendes Eingeständnis kämpferisch: „Wir Evangelischen sind nicht am toten Punkt angekommen.“