Silvester im Naturschutzgebiet Nicht so viele Böller wie sonst auf dem Rodderberg

Trockenes Wetter in der Silvesternacht bedeutet normalerweise für das Naturschutzgebiet am Rodderberg nichts Gutes für die Natur, die regionale Pflanzen- und Tierwelt. „Da werden sicherlich wieder viele Menschen von den höchstgelegenen Punkten das Feuerwerk im gesamten Rheintal genießen wollen“, hieß es noch bei einem Treffen mit Nachbarn am Sonntagabend am Rodderberghang. „Und die Menschen bringen bestimmt auch wieder reichlich Silvesterraketen und Böller mit, um diese dann mitten im Naturschutzgebiet abzubrennen", kommentierte einer der Anwesenden nicht gerade begeistert. Auch in dem Wissen, dass die Leute in den vergangenen Jahren jeder Menge Abfall auf Wiesen und Wegen zurückgelassen hatten.