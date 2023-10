Literatur in Bad Godesberg So erlebt Schauspielerin und Autorin Stefanie de Velasco Bad Godesberg

Seit September wohnt und arbeitet Bonns diesjährige Stadtschreiberin Stefanie de Velasco für drei Monate in Bad Godesberg. „Die Wahrnehmung der Stadt, das, was für mich damals und heute wichtig war und ist, hat sich verändert", berichtet die in St. Augustin geborene 45-jährige Schriftstellerin, die inzwischen in Berlin lebt. Sie hat an der Integrierten Gesamtschule in Beuel ihr Abitur gemacht und dann in Bonn Europäische Ethnologie und Politikwissenschaft studiert. „Heute freue ich mich, direkt am Rhein zu wohnen und dort joggen oder mit dem Hund spazieren gehen zu können", fährt de Velasco fort und lacht. „Als Teenager wäre mir das herzlich egal gewesen."