Historischer Ortskern So geht es mit dem Denkmalschutz in Muffendorf weiter

■ Das bedeutet die Satzung für die Muffendorfer: „Erhebliche Eingriffe“, befürchteten einige. „Was geschieht, wenn ich eine Photovoltaikanlage installieren möchte oder Dächer neu gedeckt werden müssen?“, so die Fragen am Rande. Welchen Einfluss eine Denkmalbereichssatzung für jeden einzelnen hätte, könne man zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht sagen, so das Büro Stadtguut. Denn das Papier „liegt ja noch gar nicht vor“. Sicher aber ist, dass Änderungen an den äußeren Merkmalen wie Hausfassaden, also Um- oder Neubau, Abbruch oder Renovierung, dann einer Erlaubnis bedürfen. Heißt: Wer die äußere Gestaltung ändern möchte, muss einen Antrag bei der Stadt stellen. Diese prüft das Ansinnen, wägt ab und entscheidet. Gleichzeitig aber bedeute die Satzung auch steuerliche Vorteile und Fördermöglichkeiten.