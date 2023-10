Parkplätze in Rüngsdorf, Kreisel im Villenviertel So geht es mit dem Verkehr in Bad Godesberg weiter

■ Parken in Rüngsdorf: An der Cäsarius- und der Heisterbachstraße sollen ungefähr die Hälfte der Parkplätze wegfallen, so die Stadt in einem Informationsbrief an die Anlieger. Der Grund ist die Umsetzung des Radentscheids Bonn. Laut diesem nämlich sollen Gehwege nach Möglichkeit 2,50 Meter, mindestens jedoch 1,50 Meter freie Fläche für Fußgänger und Co. bereithalten. Dies sei jedoch aktuell nicht möglich, weil dort das Parken auf dem Gehweg erlaubt sei, so die Stadt. Ihre Lösung: Auf der einen Straßenseite werden die Parkplätze komplett auf die Fahrbahn verlegt, dafür werden sie auf der anderen Seite ersatzlos gestrichen. Datiert ist der Brief auf „Oktober“, tituliert ist das Vorhaben als „Sofortmaßnahme“.