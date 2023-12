Projekt in Bad Godesberg So helfen Ehrenamtliche Familien nach der Geburt

Selbst – wie sie sagt – „leidenschaftliche Mutter“, weiß Pia Mehlem nur allzu gut, welche Hilfe und Unterstützen junge Familien in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes brauchen. „Ich will ihnen das Gefühl vermitteln, dass jemand an ihrer Seite ist“, sagt sie. Schließlich seien die Tage und Nächte mit einem Säugling oft sehr herausfordernd. „Und ich mache den Eltern Mut, dass es mit der Zeit besser wird“, fügt sie hinzu. Vor allem Zwillingseltern will sie eine Stütze sein. „Meist gehören plötzlich zwei kleine Wesen mit Bedürfnissen zur Familie, die meist jedoch nur von einer Person erfüllt werden“, erklärt sie.