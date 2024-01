Mehr Wagen und zwölf Bands: So laufen die Vorbereitungen für den Godesberger Karnevalszug

An alles hat Andreas von Fricken für sein Debüt als neuer Zugleiter in Bad Godesberg gedacht. Dennoch hat er längst nicht alles im Griff. „Das Wetter ist so eine Sache“, sagt er schmunzelnd. Denn das könne man trotz guter Vorbereitung nicht beeinflussen. „Es kann am Karnevalssonntag ruhig kalt sein. Aber strahlender Sonnenschein wäre schön“, wünscht er sich. Eben alles – außer Regen. „Die vielen Zugteilnehmer und die Zuschauer geben sich so viel Mühe mit ihren Kostümen. Es wäre schade, wenn sie nass werden“, ergänzt er. Spätestens ab Weiberfastnacht wird Andreas von Fricken die Wetterprognosen wohl mehrmals täglich auf seinem Handy abrufen. „Aber ändern können wie eh nichts.“