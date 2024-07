Ortsteil im Wandel So lebt es sich auf dem Heiderhof

Treffpunkt Sandkasten Weißdornweg zwischen Reihen von Einfamilienhäusern. „Wie viele Feste haben wir hier schon gefeiert“, schaut Elisabeth Mensing zurück. Sie hat es sich mit ihrem Mann Wilhelm und einigen Nachbarn auf einer Bank bequem gemacht. Die Mensings, Gisela Schneider und Heribert Söntgerath, die von ihrem Ortsteil Heiderhof erzählen, sind allesamt in den Achtzigern. 1966 zogen die drei Familien in die damals hoch über Bad Godesberg angelegte Neubausiedlung. „Für unsere Kinder war der Heiderhof wunderbar, ein Paradies mit viel Grün und ohne durchgehende Straßen“, schwärmt Elisabeth Mensing. „Wir konnten die Kinder hier frei spielen lassen, was ja auch heute bei den jungen Familien geht.“