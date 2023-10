Sopranistin in der Schule So lernen Kinder ganz nebenbei das Singen

Wehmeier ist ausgebildete Schulmusikerin und hat in Köln außerdem Gesang studiert. Sie arbeitet freiberuflich in den Chören von WDR und Bayrischem Rundfunk und im Bonner Opernchor. Schon als Fünfjährige hat sie die „Königin der Nacht“ aus Mozarts Zauberflöte gesungen, denn ihre musikbegeisterten Eltern nahmen sie in Opernaufführungen und Konzerte mit. Solche Vorbilder fehlen manchen Beethovenschülern. In den Familien wird wenig gesungen und was sie sonst hören, klingt ganz anders als hohe Kinderstimmen. „Popsongs sind meistens tief oder in einer mittleren Sprechlage“, erklärt die Gesangspädagogin. Sie ist sicher: „Jedes Kind kann singen.“