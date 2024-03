Einbruch am helllichten Tag So schützt man sich am besten gegen Einbrecher

Es war am helllichten Tag, als Unbekannte in eine Wohnung an der Annaberger Straße in Friesdorf eingestiegen sind. Am 18. März zwischen 12 und 17 Uhr hebelten sie die verschlossene Wohnungstür auf und durchwühlten die Räume, vor allem aber das Schlafzimmer. Sie nahmen unter anderem Geld mit und konnten unerkannt fliehen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Tätern und setzt dabei auch auf die Anlieger der Annaberger Straße – bei der sogenannten Umfeldbefragung.