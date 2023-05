Halle statt Zelt So sieht das Programm der Friesdorfer Kirmes aus

Die Kirmespuppe Zacheies, ein ausgestopfter Strohmann, ist nach dem Zöllner Zachäus benannte. Die Puppe wurde früher am Samstagabend an den Vereinsgaststätten an einem Maibaum (Birke) aufgehängt und am Mittwoch nach Kirmes feierlich verbrannt. Inzwischen findet die Zachaies-Verurteilung im Rahmen eines lustigen Gerichtsverfahrens immer am Kirmesmontag ab 18 Uhr am Kirmesplatz statt.