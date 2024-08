Insidereinblicke in Bonner Betriebshof So sieht ein Bus von unten aus

Warum ist die Halle für die Elektrobusse höher als die anderen Werkstätten? Wie messen die Stadtwerke Bonn (SWB) schnell den Reifendruck? Und wie viel Diesel schlucken die Fahrzeuge? Solche Fragen haben die Mitarbeiter der SWB am Donnerstagabend beantwortet. Es war eine Art Tag der offenen Tür in klein, denn eingeladen waren vor allem die Anwohner. Die müssen die nächsten Jahre nämlich mit den Umbauarbeiten auf dem Betriebshof an der B9 leben. Zeiten des Umbruchs.