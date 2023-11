Nahverkehr in Bonn So sollen die Buslinien 613 und 611 zuverlässiger werden

■ Bereits beschlossene Maßnahmen: Einige Maßnahmen wurden bereits beschlossen, von denen laut Stadt auch die Linien 611 und 613 profitieren. So wurde an der Meßdorfer Straße im Stadtbezirk Hardtberg nicht nur die Vorfahrtsregelung geändert. Dort wurden außerdem die baulich angelegten Parkmöglichkeiten erhalten, alle übrigen hingegen gestrichen. Auch in Bad Godesberg gab es bereits Änderungen. So entfallen drei Parkplätze an der Mainzer Straße – einer vor der Bushaltestelle Mehlem Ort, zwei vor der Hausnummer 152. Darüber hinaus darf zwischen der Acker- und der Siegfriedstraße nicht mehr geparkt werden. Ebenfalls drei Parkplätze entfallen an der Giselherstraße, dort werden außerdem Absperrpoller installiert.