Brauchtum So starten die Bad Godesberger Jecken in die Session

Bis es so weit ist, wollen Prinz Florian I. und seine Godesia Julia allerdings erst einmal ihr närrisches Volk kennenlernen. Oder besser gesagt: Die Jecken wollen sie in Augenschein nehmen. Und sich von ihren (durch die Corona-Zeit) langjährigen Tollitäten Pete Noppeney und Alexandra Theisen verabschieden. Das alles ist am Samstag, 18. November, möglich. Dann nämlich steht der Sessionsauftakt auf dem karnevalistischen Programm in Bad Godesberg – organisiert vom Godesberger Festausschuss und allen Karnevalsvereinen im Stadtbezirk. Los geht es um 11 Uhr auf dem Theaterplatz.