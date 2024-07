Hütten in Friesdorfer Schrebergärten werden abgerissen „So viele Erinnerungen, die einfach ausgelöscht wurden“

Die Schnecken sind in diesem Jahr wirklich eine Plage. Ebenso die weißen Fliegen und der drohende Schimmel. So trüb wie derzeit waren die Ernteaussichten in den vergangenen 50 Jahren kaum, sagt der 82-jährige Peter Jung und zieht die Schultern hoch. „Da kann man nichts machen.“ Auch in seinem alten Kirschbaum gibt es nur wenig Früchte. Viel schlimmer als die miesen Ernteaussichten sind für den passionierten Hobbygärtner, der seit 1974 einen Schrebergarten an der Servatiusstraße in Friesdorf bewirtschaftet, allerdings die Forderungen der Stadt. Sie verlangt von ihm und den anderen Eigentümern und Pächtern, dass sie ihre seit Jahrzehnten genutzten Lauben abreißen.