Dreharbeiten für ZDF-Serie : „Soko Köln“ ermittelt in Rüngsdorf

Ein Wohnwagen reiht sich an den nächsten: Die Filmcrew hat ihre Basis direkt am Rhein am Von-Sandt-Ufer aufgebaut. Foto: Maximilian Mühlens

Rüngsdorf Für eine Folge der 20. Staffel der erfolgreichen ZDF-Krimi-Reihe dreht die Produktionsfirma „Network Movie“ derzeit in einer Rüngsdorfer Villa. Am Von-Sandt-Ufer hat die Film-Crew zahlreiche Fahrzeuge, darunter auch Garderoben- und Masken-Autos, geparkt.



Von Maximilian Mühlens

Die vielen weißen Wohnwagen, Lastwagen und Aufenthaltscontainer sind am Von-Sandt-Ufer nicht zu übersehen. An einem Wohnwagen hängt ein DIN-A4-großes Blatt Papier, handschriftlich hat jemand „Corona-Test“ draufgeschrieben. Außerdem gibt es Wagen für die Maske und auch einen Spezialwagen für die Garderobe. Aus einem großen Catering-Wagen dampft es, zwei Köche sind damit beschäftigt, ein warmes Mittagessen zu kochen. Wieder einmal ist ein großes Filmteam in Bad Godesberg zu Gast. Einzelne Teammitglieder haben sich zum Schutz gegen den feinen Nieselregen in dicke Regenbekleidung gehüllt.

Filmteam dreht zwei Tage lang in Rüngsdorf

Bereits in den frühen Morgenstunden hat sich das Team von der Kölner Produktionsfirma „Network Movie“ am Rhein häuslich eingerichtet. Gedreht werden Szenen für die ZDF-Erfolgsserie „Soko Köln“. Drehort ist eine imposante Villa in der Heisterbachstraße, an einigen Stellen wird das Gebäude von außen mithilfe großer Scheinwerfer angestrahlt. Große Teile der Straße und Teile des Von-Sandt-Ufers sind als Halte- und Parkverbotszonen gekennzeichnet - dort stehen nun Film-Fahrzeuge. Die „Soko Köln“ wird seit 2003 im ZDF ausgestrahlt und gehört zu den beliebtesten Vorabend-Krimiserien. Aktuell werden die Folgen der 19. Staffel gezeigt. Die erste Folge der Serie wurde am 22. Oktober 2003 gezeigt, sie war der zweite Ableger der „Soko 5113“ (später „Soko München“). Bislang bestand das Team aus 18 Kommissarinnen und Kommissaren.

Produktionsfirma dreht aktuell 20. Staffel der „Soko Köln“

Am 26. Januar fielen in Köln die ersten Klappen für die 20. Staffel des Soko-Ablegers, die aus mehreren Folgen besteht. In der Regel gehören 25 Folgen zu einer Staffel.

Auf einem Setfoto der „Soko Köln“ verrät die Klappe, das in der vergangenen Woche für die 405. Folge gedreht wurde. Regisseurin ist Tina Kriwitz. Das aktuelle Ermittlerteam besteht aus den Schauspielern Pierre Besson (Rolle: Matti Wagner), Lukas Piloty (Jonas Fischer), Tatjana Kästel (Lilly Funke), Sonja Baum (Helena Jung) und „Soko Köln“-Urgestein Kerstin Landsmann (Vanessa Haas). Die fünfköpfige Ermittlergruppe beschäftigt sich als Sonderkommission mit Kapitalverbrechen, die in und um Köln passieren. Gedreht wird vor allem in Köln, aber auch im Umland.

Was in der Villa gedreht wurde, ist unklar