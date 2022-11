Pläne für Germanenstraße in Plittersdorf : Soll älteres Wohn- und Geschäftshaus für neuen Komplex weichen?

Das Eckgebäude Godesberger Allee und Germanenstraße soll womöglich für einen Neubau weichen. Foto: Alexander Barth

Bad Godesberg Die Verwaltung will einer Bauvoranfrage zustimmen, wonach ein bestehender Häuserkomplex an der Ecke Godesberger Allee und Germanenstraße für die Errichtung eines neuen Büro- und Geschäftshauses weichen müsste. Mieter der jetzigen Häuser wissen von dem Vorhaben offenbar noch nichts.



In das Vorhaben für einen großen Neubau auf einem ehemals städtischen Grundstück an der Ecke Godesberger Allee und Germanenstraße ist zuletzt erneut Bewegung gekommen, nun soll sich offenbar auch gleich nebenan etwas tun. Die Verwaltung will einer Bauvoranfrage zustimmen, wonach ein bestehender Häuserkomplex „jenseits“ der Germanenstraße für die Errichtung eines neuen Büro- und Geschäftshauses weichen müsste. Gegen das Anliegen gebe es keine Vorbehalte, da es den Festsetzungen des maßgeblichen Bebauungsplans nicht widerspreche, heißt es in einer Vorlage für den Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen. Das Gremium soll in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch seine Zustimmung geben.

Eine Bauvoranfrage geht dem eigentlichen Bauantrag voraus. Mit ihr können per Antrag bei Kommunen beziehungsweise deren Baubehörden Informationen eingeholt werden, ob oder unter welchen Bedingungen ein Vorhaben realisiert werden kann. Es handelt sich in diesem Fall um eine Routine-Anfrage, „auf die der Interessent zunächst auf Grundlage des Bebauungsplans eine Antwort bekommt“, heißt es vom städtischen Presseamt dazu. Wer die Voranfrage in diesem Fall gestellt hat, bleibt sowohl in der Ausschussvorlage als auch auf Nachfrage bei der Verwaltung zunächst offen.

Laut der schriftlichen Vorlage ist auf dem Areal, das derzeit durch eine „Über-Eck“-Bebauung geprägt ist und die Grundstücke der Häuser Germanenstraße 4 und Godesberger Allee 28 umfasst, ein Bürogebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 2540 Quadratmeter geplant. Für den Eckbereich, der in der jetzigen Bebauung von einem Fachhandel für Aquaristik belegt ist, soll die Ansiedlung eines Cafés oder einer Bäckerei angestrebt werden.

Bau mit maximal vier Geschossen

Zulässig ist laut Verwaltung im Bereich parallel zur Godesberger Allee eine maximal viergeschossige Bebauung, die sich im Bereich der Germanenstraße um ein Geschoss auf maximal drei Geschosse reduzieren müsste. Im rückwärtigen Bereich der angedachten Bebauung ist laut des Vorlagenpapiers eine weitere dreigeschossige Bebauung geplant. Da „nachbarliche Belange hierdurch nicht tangiert werden“, schreibt die Verwaltung, könne dies genehmigt werden. Enthalten in der Vorlage ist zudem der konkrete Satz: „Bei Realisierung des Vorhabens würde das bestehende Gebäude Germanenstraße 4/ Godesberger Allee 28 niedergelegt werden.“