Ein Tag voller Aktionen und Musik im Kurpark Rekordanmeldezahl beim Godesberger Sommerfest

Es gibt keinen Grund an diesem Sonntag zu Hause zu bleiben, denn fürs Sommerfest im Kurpark stehen alle Signale auf Grün: „Alle haben Lust, Fußball steht an und das Wetter ist auch gut“, sagt Maria Küther von der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg, die mit vielen anderen Helfern die Organisation fest im Griff hat. Weitaus mehr Vereine als sonst machen mit, das Bühnenprogramm ist äußerst vielfältig, und niemand muss hungrig oder durstig heimgehen. Hingehen und dableiben, am liebsten bis nach der Übertragung des Deutschlandspiels am Samstagabend, finden die Veranstalter.