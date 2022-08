Gutes Wetter und viele Besucher : Sommerfest in Bad Godesberg war ein voller Erfolg

Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Die Rettungshunde waren eines der Highlights bei den Gästen des Sommerfests in Bad Godesberg. Bestes Wetter und Lust auf Gesellschaft nach zwei Jahren Corona-Pause haben das Fest am Wochenende zu einem vollen Erfolg werden lassen.



Nach zwei Jahren Corona-Pause hat das Sommerfest in Bad Godesberg am Wochenende wieder viele Menschen in den Stadtpark gelockt. Mehr als 60 Initiativen, Vereine und Institutionen bekamen die Möglichkeit, sich am Samstag bei bestem Sommerwetter den Besuchern zu präsentieren. Rugby-Club, Rollende Waldschule, Muslimische Gemeinde, Katzenschutz, Venezianischer Karneval, Theatergemeinde – sie alle hatten ihren Platz von der Bezirksverwaltungsstelle eingenommen.

Viel Begeisterung für die Rettungshunde

Für viel Begeisterung bei den Besuchern sorgten am Samstagmittag die Rettungshunde von der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg. Foto: Niklas Schröder

Für viel Begeisterung bei den Besuchern sorgten am Mittag die Rettungshunde von der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg. Sie werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Personen vermisst werden. Einige der Vierbeiner sollen Menschen bereits das Leben gerettet haben. „Wir sind mit den Hunden jährlich bis zu 40-mal im Einsatz. Meist sind wir dann nachts im Wald unterwegs, sodass die Bevölkerung unsere Arbeit nicht mitbekommt“, berichtete Silke Baumblüth. Dass nun beim Sommerfest so viele Menschen die Vorführung der Hunde verfolgten, rührte die zweite Vereinsvorsitzende sichtlich. „Sehr viele sind extra für uns hier hingekommen. Das ist schon eine Unterstützung, die uns als Hundeführer und als Verein sehr guttut.“

Da der Verein sich ausschließlich aus Spenden finanziert, sei so ein Stadtfest ein wichtige Präsentierplattform, erklärte Baumblüth. Elf Hunde waren in den Kurpark gekommen. Damit es den Vierbeinern in der Sonne nicht zu warm wurde, hatten ihre Halter Kühldecken und viel Wasser mitgebracht. Die Hunde vollführten einige Kunststücke.

Foto: Niklas Schröder

Vom Welpenalter an werden sie umfangreich und intensiv ausgebildet. Bis zum fertigen Rettungshund dauert die Ausbildung in der Regel zwei Jahre lang, erklärten die Profis an den Leinen.

Karnevalsvereine präsentieren sich mitten im Sommer

Foto: Niklas Schröder

Viele Karnevalsvereine aus Bad Godesberg waren beim Sommerfest vertreten. Die Prinzengarde aus Goldberg grillte für die Besucher, die Freibeuter aus Heiderhof bereiteten sich in ihrem Unterstand auf den Auftritt vor. Auf der Hauptbühne tanzten derweil die Mädchen der Fidele Möhnen aus Lannesdorf. In einem anderen Teil des Parks hatte die Karnevalsgesellschaft Fidele Burggrafen Bad Godesberg 1937 e.V. einen ganzen Biergarten samt Bühne errichtet. Gegenüber tat sich teilweise eine lange Menschenschlange vor dem Imbisswagen der Karnevalsgesellschaft Blau Gold von 1966 Bad Godesberg-Muffendorf e.V. auf. Die Mitglieder brutzelten dort die beliebten „echte Muffendorfer Rievkooche“. Besucherin Uschi Hense hatte sich deshalb eine Tupperdose mitgebracht und bestellte gleich neun Reibekuchen. Die seien seit Jahren sehr schmackhaft und echt empfehlenswert, befand die 71-Jährige. „Ich finde es einfach toll, dass das Sommerfest wieder stattfindet. In den letzten Jahren hat hier was gefehlt. Man sieht ja sonst die Menschen nur noch beim Eisessen. Bei dem Fest kommt nun alles zusammen und man trifft sich“, freute sich Hense.

Spielspaß für jüngere Gäste

Neben dem leiblichen Wohl kam auch der Spielspaß nicht zu kurz. So konnten die kleinen Besucher eine Fahrt mit der Dampflock machen oder eine der vielen Hüpfburgen erklimmen. Eine besondere Attraktion bot die Jugendarbeit aus Bad Godesberg: eine lebensgroße Fußballbilliard-Fläche. Um die bunten Bälle dort in die Netze zu bekommen, mussten die Spieler ihre Füße benutzen. Die Spielwiese werde von den jungen Menschen sehr gut angenommen, berichtete Aaron Illies (26), Mitarbeiter aus dem Jugendzentrum K7.