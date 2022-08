Müll und Verfall : Sorgen um den Aennchenplatz

Bad Godesberg Wo sich einst Studenten nach der Uni auf ein Glas Wein trafen und die alteingesessenen Bad Godesberger flanierten, ist heute nichts mehr vom Glanz der Vergangenheit zu spüren. Der Aennchenplatz verwahrlost immer mehr.

Plastikfolien versperren die Sicht ins Innere, abgerissene Stromkabel hängen schlaff an der Fassade herab, Graffiti an der Außenmauer und jede Menge Unkraut überwuchert das ganze Areal. Jahrzehntelang kamen zur legendären „Lindenwirtin“ Gäste aus der ganzen Region, um in dem Traditionshaus die gute Küche und das besondere Ambiente zu genießen. Das Lokal der „Mutter der Studenten“ war Zentrum und Aushängeschild am Aennchenplatz in der Bad Godesberger Innenstadt.