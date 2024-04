Nach Baumsturz in Bad Godesberg Spazierweg im Klufterbachtal ist nach wie vor gesperrt

Das Problem: Das Areal, auf dem sich die Bäume befinden, liegt – genau wie das Gehölz – in privatem Besitz, für den Weg aber zeichnet die Stadt verantwortlich. Heißt: Eigentlich hätte der Eigentümer die Bäume entfernen lassen müssen. Daher wird sich die Stadt im Anschluss an die Arbeiten mit ihm in Verbindung setzen, so Hoffman. Zum einen, weil die Bäume für ihn liegengelassen werden. Zum anderen, damit über künftige Präventivmaßnahmen gesprochen werden kann.