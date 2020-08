Bonnorange testet Angebot auf dem Heiderhof : Sperrmüll auf Abruf ruft in Bad Godesberg Kritik hervor

Bad Godesberg Bonnorange testet zurzeit das Angebot Sperrmüll auf Abruf auf dem Heiderhof. Die meisten sind mit der Regelung unzufrieden und finden die alte Ordnung mit festen Abfuhrterminen besser. Oder schlagen einen Kompromiss vor: das Beste aus beiden Regelungen.

Bonnorange erprobt seit 2018 in 20 Prozent der Bonner Haushalte das „Rücknahme per Abruf“-System , bei dem die Bürger ihren sperrigen Abfälle nicht bei vier fixen Terminen im Jahr, sondern individuell nach Online-, Brief- oder Telefonbestellung abholen lassen können. Der Heiderhof ist eines der Viertel, in dem der kommunale Dienstleister die Verschmutzung durch Sperrmüllfledderei und das Herausstellen „falschen Mülls“ verhindern sowie Kosten reduzieren will. Aktuell läuft eine Fragebogenaktion, mit der Bonnorange für den Stadtrat die Bürgermeinung ermittelt.

Hauseigentümerin Judith Volmer hat das neue Abholsystem schon mehrfach genutzt. Den betriebenen Aufwand einzeln vereinbarter Termine, der Listung und Kontrolle von Gegenständen nebst Beratung hält sie für sehr aufwendig und damit personal- und kostenintensiv. Wenn dann wie bei ihr der Müll erst nach sechs Wochen abgeholt werde, hätten sich in der Zwischenzeit weitere Teile angesammelt, bei denen man das Risiko eingehe, dass Bonnorange sie stehenlasse. Was auch mit Sperrmüll passiere, den andere Anwohner einfach hinzustellten. „Dieser wurde nicht mitgenommen, so stand teilweise wochenlang Müll an der Straße“, klagt Volmer. Oder er lande in der Restmülltonne, ergänzt Nachbarin Andrea Kaleck. Beim öffentlichen Gespräch mit Bonnorange im Februar in der Stadthalle habe dessen Vertreterin dazu gesagt, man nehme das eben in Kauf.