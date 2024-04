Personal aufgestockt: Sperrung der Südbrücke: Autofahrer weichen auf Fähre aus

Eigentlich waren Franz Josef Bäumer und Ursula Töpler in Richtung Harz unterwegs gewesen, als sie wegen der Sperrung an der Südbrücke strandeten. „Dann haben wir gedreht und sind zur Fähre gefahren“, berichtete der Bonner. Dabei sei er wegen der Suche nach dem richtigen Weg so abgelenkt gewesen, dass ihn ein Blitzer erwischt hatte, ärgerte er sich. Über die Fährverbindung hingegen war er froh. So müsse er für die Rheinquerung nämlich nicht den weiten Weg über Poppelsdorf und die Nordbrücke in Kauf nehmen oder sogar erst bis Linz fahren. Töpler nahm das nahende Knöllchen mit Humor und sah die Sache von der guten Seite: „Es ist doch eine schöne Fahrt über den Rhein.“