Kanaleinbruch in Rolandstraße in Rüngsdorf Spezialpumpen aus den Niederlanden überbrücken Kanal

Das laute Surren der großen Pumpe des Technischen Hilfswerk (THW) ist in der Rolandstraße deutlich zu hören. Ohne die Pumpe hätten die Anwohner ein großes Problem: Das Schmutzwasser könnte nicht abgeführt werden. Wie berichtet, kam es am vergangenen Wochenende zu einem Kanaleinbruch in der Rolandstraße – ein Einbruch mit weitreichenden Folgen. Denn das Schmutzwasser kann nicht mehr zur Kläranlage abfließen. Seit Dienstag ist daher das THW aus Iserlohn und Dinslaken in Rüngsdorf im Einsatz, um zu gewährleisten, dass das Wasser umgeleitet werden kann.