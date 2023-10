Neues Außengelände am Hermann-Josef-Haus Spielen wie im Paradies

In dem alten Bauwagen öffnet an manchen Tagen ein kleiner Kiosk, in den Hochbeeten gleich nebenan gedeihen Kräuter und Salat: Das Außengelände des CJG Hermann-Josef-Haus ist ein wahres Paradies für Kinder jeden Alters. Verschiedene Spiel- und Ruhebereiche zum Toben, Balancieren und Spielen locken in den Garten der Caritas-Jugendhilfeeinrichtung an der Dechant-Heimbach-Straße. Etwas abgetrennt in einer Nische wurde eigens ein kleiner Bereich geschaffen, wo Kleinkinder ihre ersten Klettererfahrungen machen können.