Bolzplatz, Spielgeräte und mehr Bäume So könnte der neue Spielplatz in Lannesdorf aussehen

Attraktive Spielplätze sind in manchen Teilen Bad Godesbergs ein rares Gut. Rund um die Fußgängerzone zum Beispiel sucht man einen solchen vergebens. Auch der Platz an der Honnefer Straße in Lannesdorf gilt eher nicht als eine Spieloase der anziehenden Art. Das aber könnte sich bald ändern. Denn die Stadt möchte das 11.000 Quadratmeter Areal sanieren. Und alleine für den Bau rund 320.000 Euro in die Hand nehmen. Gibt die Politik grünes Licht, soll die Maßnahme noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.