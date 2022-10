Antrag kommt in die Bezirksvertretung Bad Godesberg : Spielplatz am Kapellenweg soll besser ausgestattet werden

Der Spielplatz im Kapellenweg im aktuellen Zustand. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Auf dem Spielgelände am Kapellenweg fehlen immer noch Spielhütte und Klettergerüst. Jetzt wandert das Thema in die Bezirksvertretung Bad Godesberg. CDU-Vertreter wollen einen Antrag auf bessere Ausstattung des Platzes stellen. Zeitnah soll eine überdachte Ersatzlösung her.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ebba Hagenberg-Miliu

Elke Marin, seit Jahren engagierte Spielplatzpatin der Anlage am Kapellenweg, hat durch ihren Einsatz beim Bürgerdialog „Herzenssprechstunde“ einen ersten Erfolg erzielt: Als Reaktion auf Marins Engagement beim Termin im September werden die CDU-Politiker Inge Stauder, Jens Röskens und Elke Melzer in der Bezirksvertretungssitzung am 19. Oktober einen Antrag auf bessere Ausstattung des Platzes stellen. Die Umwelt- und Erlebnispädagogin Marin, die an der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Andreasschule tätig ist, hatte die Einlösung von Versprechen der Stadtverwaltung in Bezug auf die einst vom Elternverein "Tolle Spielplätze für Godesberg e.V." initiierte Spielanlage gefordert. Die Fläche liegt nahe der Andreasschule und der Bahnschranke zwischen Rüngsdorf und Pennenfeld.

Für die von der Stadt abgebaute vormalige Spielhütte, die auf das Gelände der Margarete-Grundmann-Kindertagesstätte verbracht worden sei, habe die Stadt bereits Ende 2018 einen für den Kapellenweg standortgerechten Ersatz zugesagt, sagt Marin. „Er fehlt aber immer noch.“ Ebenso warteten die zahlreichen Kinder, die die Anlage seit Jahren regelmäßig nutzten, weiterhin auf das ebenfalls lange versprochene Klettergerüst. Die Spielplatzpatin wurde beim Bürgerdialog nicht müde, auf den Wert der Spielfläche hinzuweisen. Was auch die Zustimmung der anwesenden Politiker fand.

Zeitnah soll eine überdachte Ersatzlösung her

Stauder, Röskens und Melzer fordern nun im Rahmen eines Antrags zur allgemein besseren Ausstattung Godesberger Spielplätze, die Verwaltung möge am Kapellenweg zeitnah eine überdachte Ersatzlösung für die vor fast vier Jahren abgebaute Spielhütte errichten und ein bei der Neuplanung bereits vorgesehenes Klettergerüst installieren. Die Pläne seien seit Jahren nicht realisiert worden, bedauern sie. „Der Spielplatz Kapellenweg ist auch am Vormittag durch den Besuch einzelner Schulklassen oder Schulgruppen der benachbarten Schulen stets sehr frequentiert“, wird der Antrag begründet. Im Umfeld wohnten zudem viele Kinder verschiedener Nationen, die die Fläche regelmäßig aufsuchten. „Der Spielplatz hat daher eine wichtige integrative Funktion,“ so Stauder. Auch das dortige städtische Spielmobil Max erfreue sich großer Beliebtheit.

Wie berichtet, hatte die Elterninitiative „Tolle Spielplätze“ um Annette Windmeisser nach der Einrichtung der Spielanlage am Panoramapark 2011 ihr zweites Projekt am Rüngsdorfer Kapellenweg angegangen. Dafür hatte der Verein mit dem Studiengang Landschaftsarchitektur der FH Köln einen Preis ausgehoben, um den Spielplatz in sozial nicht unproblematischer Umgebung zu einem Treffpunkt für Kinder und Jugendliche jeglicher Herkunft zu machen.

Kinder wurden lange vertröstet