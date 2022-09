Undichtes Dach repariert : Sporthalle in Bonn-Pennenfeld wieder nutzbar

Sporthalle in Bonn-Pennenfeld wieder nutzbar

Die Sporthalle in Pennenfeld. Foto: Axel Vogel

Pennenfeld Die Stadt Bonn hat die Schäden am Dach der Sporthalle in Pennenfeld beheben lassen. Ab Samstag kann sie wieder genutzt werden.

Die Sporthalle Pennenfeld kann ab diesem Samstag wieder von Vereinen und Schulen genutzt werden. Damit ist die Sperrung, die in den vergangenen Tagen für den Ausfall sämtlicher Trainings- und Spielzeiten gesorgt hat, aufgehoben.

Die Stadt Bonn teilte am Freitag mit, dass die undichten Stellen im Dach, durch die Regenwasser eingedrungen war, von einem Fachbetrieb abgedichtet worden sind. Die Kosten für die Arbeiten liegen laut dem städtischen Presseamt bei etwa 2500 Euro und werden voraussichtlich am Montag, 26. September, abgeschlossen sein. Vereine und Schulen seien am Freitag über die Wiederöffnung informiert worden.