Schrebergärtner weiter in Aufruhr Stadt hält am Abriss der Friesdorfer Hühnerställe fest

Das ist schon bitter. „Abgebügelt“ hat die Verwaltung die zahlreichen Fries- und Dottendorfer, die seit Wochen für den Erhalt der Hütten und Hühnerställe in den Kleingärten am Annaberger Bach kämpfen. Nachdem Regine Erichsen mehr als 200 Unterschriften für die Rettung der teils jahrzehntealten Unterstände gesammelt und in der August-Sitzung der Bezirksvertretung einen entsprechenden Bürgerantrag eingebracht hatte, äußert sich jetzt die Verwaltung. Daher werden die „Friesdorfer Hühnerställe“ in der nächsten Sitzung der Bad Godesberger Bezirksvertretung am 18. September erneut auf der Tagesordnung stehen.