Ohne Lüftung kein Sport Stadt Bonn schließt überraschend Dreifachturnhalle im Sportpark Pennenfeld

Bad Godesberg. · Die Dreifachturnhalle in Pennenfeld inklusive der Umkleiden ist wegen eines Defekts an der Lüftungsanlage geschlossen. Ausweichlösungen für Vereine und Schulen sollen an einem runden Tisch besprochen werden. Wie es nun weitergeht.

17.05.2024 , 19:00 Uhr

Die Dreifachturnhalle im Sportpark Pennenfeld bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das sorgt für Probleme. Foto: Axel Vogel

Von Stefan Knopp