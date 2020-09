Friesi wird zum Hallenbad : Stadt Bonn will Mietvertrag für Traglufthalle verlängern

FRIESDORF 20 Helfer bauen die Hülle auf, damit das Friesi am 28. September mit den anderen Bonner Hallenbädern eröffnen kann. Im Mai wird die Traglufthalle wieder entfernt.

Der Startschuss für die Öffnung der Bonner Hallenbäder fällt in diesem Jahr am 28. September. Und dann wird auch im Freibad Friesdorf an der Margaretenstraße wieder die Hallenbad-Saison beginnen. Die Traglufthalle für den Hallenbadbetrieb wurde in den vergangenen Tagen errichtet.