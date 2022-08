Bonner Baustellen : Stadt bündelt Informationen auf Internetseite

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Tischlermeister Josef Kolb wünscht sich wöchentliche Baustelleninformationen in Form eines Berichts der Stadt. In diesem Zusammenhang weist die Stadt auf ihr Internetangebot hin.

Pendlerverkehr und Staus: Handwerksbetriebe und Dienstleister sind besonders betroffen, wenn es auf den Straßen nicht weitergeht. Eine wöchentliche Übersicht der Stellen, an denen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen (wie beispielsweise bei den Radarfallen), wünscht sich der Godesberger Tischlermeister Josef Kolb, um Aufträge und den Einsatz seiner Mitarbeiter besser koordinieren zu können ( der GA berichtete ). Diese Informationen seien jedoch bereits jetzt jederzeit nutzbar, reagiert die Stadt auf den Vorschlag des Unternehmers.

Karte zur Verkehrslage

„Das Tiefbauamt kündigt alle Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in öffentlicher Fläche im gesamten Stadtgebiet im Vorfeld an“, betont Marc Hoffmann vom Presseamt. Darüber hinaus biete die Stadtverwaltung auf der Internetseite www.bonn.de/baustellen eine umfassende Informationsplattform zu Baumaßnahmen in öffentlicher Fläche an. „Diese Übersicht umfasst nicht nur die Maßnahmen der Stadt, sondern auch der Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen wie Stadtwerke und Telekom.“