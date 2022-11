Zustand hatte sich verschlechtert : Stadt hat Riesenmammutbaum in Bad Godesberg fällen lassen

Mammutbäume in der Stadt : Mit dem Fahrrad zu Besuch bei Bonns Baumriesen Seit dem 19. Jahrhundert wachsen Mammutbäume in Europa. Auch in Bonn. Sie können bis zu hundert Meter hoch werden. Michael Dreisvogt vom Arboretum Härle hat dem General-Anzeiger auf einer Fahrradtour besondere Exemplare am Rheinufer gezeigt.