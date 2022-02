Naturschutzgebiet Lyngsberg : Stadt setzt Kletterer zum Mülleinsammeln ein

Daniel Bolanca verweist auf den Müll, der noch zahlreich am Lyngsberg zu finden ist. Stühle hängen sogar in den Baumwipfeln. Foto: Axel Vogel

Lannesdorf Auf dem Lyngsberg in Lannesdorf soll bis Ende Februar der Müll weg sein. Und Bäume, die nicht standortgerecht sind, werden gefällt. Das kündigt die Stadt Bonn an und setzt sogar Kletterer zum Mülleinsammeln ein. Bis zum Beginn der Vogelbrutzeit sollen die Arbeiten beendet sein.

Auf dem Areal des Naturschutzgebietes Lyngsberg sind die Pflegemaßnahmen in vollem Gange. Seit Anfang Januar werden im Auftrag der Stadt Bonn Bäume wie Robinien gerodet . Sie gelten als nicht-standortgerecht in dem früheren Steinbruch, der als wertvolles Trittsteinbiotop bekannt ist. Anlieger hatten die Maßnahme mehrfach kritisch hinterfragt.

Darüber, was genau in dem Bereich passiert, klären Informationsblätter auf, die an Bäumen, etwa nahe der Abbruchkante, befestigt sind. Integraler Bestandteil der Maßnahme ist laut Stadt auch das Entfernen von wildem Müll und Unrat, der sich auf dem Gelände angesammelt und zu Beschwerden geführt hat. Mit dem Einsammeln des Mülls hatte man bereits Ende vergangenen Jahres in einem ersten Schritt begonnen, so das Presseamt der Stadt. „Doch an einigen Stellen liegt immer noch jede Menge“, kritisiert Daniel Bolanca, ein Anlieger des Lyngsberges, der sich aus Liebe zur Natur auch regelmäßig als Müllsammler betätigt.