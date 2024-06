Kommentar zu Bauruinen Stadt sollte Gründe für Bauruinen nennen

Allerdings wäre es in solch einem Fall wünschenswert, wenn man auch die Bevölkerung einbezieht. Die Frage eines Anwohners, ob er denn überhaupt noch sicher ist, ist durchaus berechtigt. Schließlich kann ein Laie nicht abschätzen, wie gravierend die Vorwürfe sind und ob die Allgemeinheit eventuell betroffen ist. Ohne offizielle Erklärungen seitens der Stadt werden hinter vorgehaltener Hand nur unnötig die wildesten Gefährdungstheorien befeuert. Und das muss nicht sein. Kein Wunder also, dass im Viertel viele Gerüchte kursieren. Vertrauen wird so jedenfalls nicht aufgebaut.