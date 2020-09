Kostenpflichtiger Inhalt: Langenbergsweg in Mehlem : Stadt sorgt nicht für Nachpflanzungen gefällter Bäume in Mehlem

Gefällt und nicht nachgepflanzt: Keine grüne Zierde sind die leeren Baumscheiben auf dem Langenbergsweg. Foto: Petra Reuter

Mehlem Zwei Jahre ist es her, dass der erste von zwei Bäumen am Langenbergsweg in Mehlem gefällt wurde, 2019 wurde ein zweiter gefällt. Eine Mehlemer Familie, die in der Nachbarschaft wohnt, hat sich seither wiederholt wegen Nachpflanzungen an die Stadt gewendet. Das scheint allerdings nicht so einfach, wie man sich das gemeinhin vorstellt.



Mehrfach haben sie bei der Stadt angefragt, sagte die Anwohnerin, die sich wieder etwas mehr Grün an der Straße wünscht. Erst habe man ihr gesagt, das Personal reiche für eine Nachpflanzung nicht aus. Bei einer weiteren Anfrage habe es geheißen, es seien weder in diesem noch im nächsten Jahr Mittel für eine Nachpflanzung vorgesehen. Daraufhin habe sie gemeinsam mit ihrer Familie angeboten, selbst Bäume zu pflanzen und für dieselben auch die Patenschaft zu übernehmen. Auch das habe die Stadt abgelehnt. „Wir wundern uns über all die Wahlplakate, auf denen das Stadtgrün beworben wird, wenn die Wirklichkeit so aussieht“, sagte die Anwohnerin.

Die Stadt hatte die Familie auf ihre Anfrage hin schriftlich darüber informiert, dass Nachpflanzungen in der Regel so organisiert würden, „dass mehrere Standorte mit örtlichem Zusammenhang gebündelt ausgeschrieben und vergeben werden.“ Mit dieser Verfahrensweise wäre auch die Gewährleistungspflege von den Firmen mit vertretbarem Aufwand durchführbar, so die Information an die Bürgerin Anfang August. Um keinen Stadtteil zu benachteiligen, erfolge „die Auswahl der Nachpflanzungen nach dem Rotationsprinzip unter Berücksichtigung von Wartezeiten.“ Eine Zusage, wann die gefällten Bäume im Langenbergsweg an der Reihe seien, konnte die Stadt seinerzeit nicht geben.