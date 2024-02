Neues Tourismus-Konzept Stadt startet Online-Befragung zu Bad Godesberg

So zum Beispiel bei einer öffentlichen Veranstaltung im Januar, bei der die Bad Godesberger über das neue Konzept informiert wurden. Im Zuge dessen aber gab es Kritik an dem Vorgehen. Man befürchtete, dass – wie in den Jahren zuvor – wieder theoretische Wünsche abgefragt, die später in den Schubladen verschwinden würden. Daher, so hieß es, beteiligten sich viele schon gar nicht mehr.