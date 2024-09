Zentrenkonzept wird aktualisiert Stadt stellt die Nahversorgung in Bad Godesberg zur Diskussion

„Neben Einzelhandelsbetrieben sind in diesen Zentren Dienstleistungen, Gastronomie und weitere Nutzungen anzutreffen. Nicht in jedem Ortsteil ist ein solcher zentraler Versorgungsbereich fußläufig – das heißt in maximal 1000 Metern Entfernung – erreichbar oder gar vorhanden“, so die Verwaltung. Das künftige Konzept soll daher ergänzende Nahversorgungsstandorte enthalten. Außerdem soll gezeigt werden, wie Versorgungslücken durch Planung aktiv geschlossen werden können. Zunächst sind Öffentlichkeit und Händler aber eingeladen, die Entwurfsergebnisse zu diskutieren. Für die Infoveranstaltung in Bad Godesberg am 19. September bittet die Stadt Bonn um Anmeldung auf der Internetseite bonn-macht-mit.de/nahversorgung.