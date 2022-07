Bahnhof Bad Godesberg : Stadt stellt Standort von geplanter Radstation infrage

Bislang verraten nur die mit Fahrrad-Fotos beklebten Fenster der ehemaligen Klangstation, dass an dieser Stelle eine Radstation geplant ist. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Nach einem Abstimmungstermin zwischen der Verwaltung und der Deutschen Bahn ist die Rollenverteilung bei dem Projekt noch unklar. Das Anforderungsprofil an eine Radstation in Bad Godesberg werden nochmals überprüft. Auch alternative Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich des Bahnhofes werden in Augenschein genommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Nachdem Bad Godesbergs Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU) vor einer Woche gewarnt hatte, dass die geplante Radstation am Bahnhof vor dem Aus stehen könnte, weil das Städtische Gebäudemanagement anscheinend keine Kapazitäten für das Projekt habe, äußerte sich am Freitag nun auch die Stadtverwaltung gegenüber dem GA. Demnach habe es laut des städtischen Presseamtes Mitte des Monats einen Abstimmungstermin zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Verwaltung gegeben, um „das weitere Vorgehen und die Rollenverteilung bei der Umsetzung des für die Bundesstadt Bonn und Bad Godesberg im Besonderen wichtigen Projektes zu erörtern“. „Im Ergebnis dieses Gesprächs hält die DB daran fest, lediglich die Räumlichkeiten vermieten zu wollen, nicht aber Planung oder Bau zu übernehmen“, so Markus Schmitz vom Presseamt.

Bezirksbürgermeister Jansen kritisierte Verwaltung

Vor diesem Hintergrund werde aktuell „nochmals“ verwaltungsintern und „mit entsprechender Fachexpertise das grundsätzliche Anforderungsprofil an eine Radstation in Bad Godesberg überprüft“. Dabei werde „gegebenenfalls auch über alternative Umsetzungsmöglichkeiten im Umfeld des Bahnhofs Bad Godesberg nachgedacht“, heißt es weiter. Die Verwaltung werde die politischen Gremien sowie die Medien über die Ergebnisse dieser Prüfungen informieren, erklärte Schmitz. Ein entsprechender Zeitplan wurde dafür allerdings nicht benannt. Dass es einen Kapazitätsmangel beim SGB gibt, bestätigte das Presseamt nicht.

Wie berichtet, hatte der Bezirksbürgermeister beim Planungsamt nach dem Stand des Projekts gefragt und dabei von den Problemen erfahren. Er kritisierte, dass die Bezirksvertretung nicht über den aktuellen Stand und die möglich gewordene Einstellung des Projekts in den ehemaligen Räumen der Klangstation informiert wurde. Die Frage nach einer möglicherweise bereits beantragten 70-prozentigen Projektförderung durch das Land NRW ließ das Presseamt unbeantwortet.