Lindeblock in Bad Godesberg Stadt und Vermieter verhandeln über Miete in Millionenhöhe

Ziehen Teile der Bonner Stadtverwaltung in den Lindeblock an der Moltkestraße ein oder nicht? Abschließend beantwortet ist diese Frage nach wie vor nicht, sehr zum Leidwesen des städtischen Personalrats. Denn, so sagt der Vorsitzende Christoph Busch, moderne, gut ausgestattete Büroflächen würden dringend gebraucht. Nicht nur, weil die Zahl der städtischen Mitarbeiter wachse, sondern auch, weil der Großteil der derzeit vorhandenen Arbeitsplätze aktuellen Standards nicht entspreche – weder im Stadthaus, noch in den externen Liegenschaften.