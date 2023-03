Schulschwimmen in Bad Godesberg Stadt verschiebt Sanierung der Turnhalle am Konrad-Adenauer-Gymnasium

Neben dem KAG verfügt in Bad Godesberg noch die Bodelschwinghschule in Friesdorf über ein Lehrschwimmbecken. Es war seit 13. Dezember erst wegen eines Defekts an der Heizungsanlage geschlossen. Ohne Heizung kam es zu Frostschäden in der Lüftung. Die Stadt wartete mehrere Wochen auf ein eigens angefertigtes Ersatzteil. Nach kurzer Öffnung fiel dann ein Heizkessel aus. Seit 27. Februar ist das Becken wieder in Betrieb.