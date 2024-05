Suche nach Planern läuft So soll die Bad Godesberger Stadthalle mit Leben gefüllt werden

Die ersten Schritte in Richtung Sanierung der Stadthalle sind getan. Zwar steht nach wie vor nicht fest, ob die komplette Veranstaltungs- und Tagungsstätte erhalten bleibt oder ob es doch auf einen Teilabriss hinausläuft. Die ersten Weichen aber sind gestellt. Die ersten Planer sind gefunden, die Suche nach den anderen läuft. Auch das sogenannte Raumprogramm – also die Vorstellung, wie die Halle künftig genutzt werden soll – steht in groben Zügen. Am Dienstagabend hat die Stadt, beziehungsweise das von ihr beauftragte Unternehmen Progacon, im Projektbeirat Stadthalle ihre Erkenntnisse noch einmal konkretisiert.