Bad Godesberg : Politik kritisiert neues Raumprogramm für die Stadthalle

Kritik an Stadthallen-Sanierung in Bad Godesberg : Politikern ist der Zeitplan nicht ambitioniert genug Bezirksfraktionen in Bad Godesberg sehen in der ersten Grobplanung zur Modernisierung der Stadthalle keine tragfähige Entscheidungsgrundlage. Das Raumkonzept stehe zwei Jahre nach einem politischen Beschluss immer noch nicht.