Stadthalle Bad Godesberg Projektbeirat soll nicht hinter verschlossenen Türen tagen

Dem aber wollte die Politik so nicht folgen. Auf Antrag der CDU stimmten die Gremien mehrheitlich gegen den Verwaltungsvorstoß. Denn, so das Argument, im weiteren Verlauf sei Transparenz wichtig. Informelle Punkte könnten außerdem jederzeit in einem nicht öffentlichen Sitzungsteil besprochen werden. So wird es übrigens auch beim Projektbeirat Beethovenhalle gehandhabt.