Nikolausmarkt in Bad Godesberg : Stadtmarketing sammelt Geld für Weihnachtsbeleuchtung

Bad Godesberg Das Stadtmarketing Bad Godesberg ist für die weihnachtliche Beleuchtung der Innenstadt in Vorkasse getreten. Auf lange Sicht sei dies aber für den Verein nicht zu stemmen. Daher sammelt er über eine Plattform Spenden für den weihnachtlichen Glanz.

Abends versprüht der Nikolausmarkt in Bad Godesberg ganz besonders eine vorweihnachtliche Stimmung, was vor allem an der Beleuchtung liegt. In diesem Jahr dienen erstmals zwei neue große Schriftzüge mit „Nikolausmarkt“ als Blickfang, außerdem wurden auch leuchtende Sterne angeschafft. Insbesondere die beiden Schriftzüge waren teuer, wie Marktleiter Konrad Pyc von Bad Godesberg Stadtmarketing berichtet. Die Investition wurde möglich, weil die Bezirksvertretung Bad Godesberg in einer ihrer vergangenen Sitzungen beschlossen hatte, dass für 14.000 Euro eine neue LED-Weihnachtsbeleuchtung angeschafft werden soll. Der Geldsegen sei auch genau im richtigen Moment gekommen, wie Pyc erzählt. Denn der Elektriker, der die Beleuchtung aufhängt, habe ihm gesagt, dass man die alte, marode Beleuchtung so nicht mehr hätte aufhängen können.