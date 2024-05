Projekt in Bad Godesberg Zwei Lehrpfade vermitteln Wissen zu Bäumen im Stadtpark

Im Bad Godesberger Stadtpark gibt es ab sofort zwei Baum-Lehrpfade. Beschilderungen an Bäumen beziehungsweise Stechbeschilderung am Boden vermitteln umfangreiche botanische Informationen. Von der Holländischen Linde über die Libanon-Zeder bis zum Riesen-Mammutbaum – der vielfältige Bestand des Stadtparks bietet Besuchern in botanischer Hinsicht viel.