Stadtschreiber Albrecht Selge über Bonn : „Das hier ist mein ganz persönliches Haus der Geschichte“

Besondere Beziehung zu Bad Godesberg : Wiedersehen mit Bonner Stadtschreiber im Buch und in Person David Wagner war Bonns Stadtschreiber des Jahres 2021. Zu Bad Godesberg hat er eine besondere Verbindung. Der 51-Jährige hat in seinem neuen Buch auch zahlreiche Beobachtungen eingewoben, die aus seiner Stadtschreiber-Zeit stammen. Am 6. Dezember gastiert der Wahl-Berliner für eine Lesung im Bonner Süden.