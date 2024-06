Hauptausschuss beschließt Personalie Michael Fark nimmt nächste Hürde zur Wahl als Kämmerer in Bonn

Michael Fark (Grüne) soll Nachfolger von Kämmerin Margarete Heidler (parteilos) werden. Der Hauptausschuss hat am Donnerstagabend die Personalie mit Stimmen der Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt bei Enthaltung von CDU und FDP sowie gegen den Bürger Bund Bonn (BBB) als Empfehlung an den Rat beschlossen. Der Stadtrat wird abschließend in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 20. Juni entscheiden. Fark ist derzeit stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und soll ab Herbst den Posten übernehmen. Dann läuft die Wahlzeit von Kämmerin Heidler nach acht Jahren ab.