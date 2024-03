Godesberger Kultkneipe Stammgäste erinnern sich an „Die Karre“

Für Daniel Wild waren es zu Fuß nur ein paar Minuten bis zur „Karre“ in der Friesdorfer Straße. „Zu Abitur- und Zivildienstzeiten war das unser Refugium“, erzählt der Mittfünfziger bei einem Treffen in der Altstadtkneipe „Die Wache“. „Mitte der Achtziger fing das an, dass wir uns häufiger in der Karre getroffen haben.“