In Plittersdorf : Bauarbeiten für neue Mensa an der Donatusschule beginnen

An der Do­na­tus­schu­le in Plit­ters­dorf soll ei­ne neue Men­sa für 2,3 Mil­lio­nen Eu­ro ent­ste­hen. Foto: Benjamin Westhoff

Plittersdorf Im vergangenen Jahr gab die Bezirksvertretung Bad Godesberg das Okay für den Ausbau der Donatusschule in Plittersdorf. Die Arbeiten sollen nun im März beginnen.

An der Donatusschule in Plittersdorf beginnen im März die Bauarbeiten für eine neue Mensa. Laut Stadtverwaltung werden die Arbeiten bis zum Frühjahr 2022 andauern. Im Anschluss stehen außerdem Umbauarbeiten im Schulgebäude an sowie eine Umstrukturierung inklusive einer Erweiterung des OGS-Traktes - diese Arbeiten sollen allerdings überwiegend in der Ferienzeit stattfinden. Der Entwurfsplanung hatten die Mitglieder der Bezirksvertretung Bad Godesberg im Juni 2020 zugestimmt. Die Baustelle wird von den Arbeitern und Firmen überwiegend von der Donatusstraße sowie zeitweise über die Sybillenstraße angefahren. Für die Schüler und Lehrer wird ein separater Zuweg über den Schulhof eingerichtet.